Александр Соболев подвернул ногу на сборе национальной команды России в Австрии
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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Напомним, форвард пропустил тренировку национальной команды, которая прошла сегодня, 25 мая.
«Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно», — передаёт корреспондент «Чемпионата».
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
Новость по темеЧерышев тренируется в общей группе сборной России, Соболев — нет
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