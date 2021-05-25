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Александр Соболев подвернул ногу на сборе национальной команды России в Австрии

Александр Соболев подвернул ногу на сборе национальной команды России в Австрии
Андрей Панков
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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Напомним, форвард пропустил тренировку национальной команды, которая прошла сегодня, 25 мая.

«Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно», — передаёт корреспондент «Чемпионата».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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