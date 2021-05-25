Морено: мои отношения с Клоппом были идеальными, но Эмери — лучший тренер в моей карьере
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Защитник «Вильярреала» Альберто Морено в преддверии финального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» сравнил методы работы Юргена Клоппа и Унаи Эмери.
«Мои отношения с Клоппом были идеальными, но Унаи Эмери — лучший тренер, который у меня когда-либо был. Он знает, как выжать из тебя максимум, что сказать в любой момент, как заставить команду выйти и «съесть» соперника», — приводит слова 28-летнего испанца Mirror.
Альберто Морено перебрался в «Вильярреал» летом 2019 года из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В стан красных Морено перешёл летом 2014 года из «Севильи» за € 18 млн.
Завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск.
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