Морено: мои отношения с Клоппом были идеальными, но Эмери — лучший тренер в моей карьере

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено в преддверии финального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» сравнил методы работы Юргена Клоппа и Унаи Эмери.



«Мои отношения с Клоппом были идеальными, но Унаи Эмери — лучший тренер, который у меня когда-либо был. Он знает, как выжать из тебя максимум, что сказать в любой момент, как заставить команду выйти и «съесть» соперника», — приводит слова 28-летнего испанца Mirror.



Альберто Морено перебрался в «Вильярреал» летом 2019 года из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В стан красных Морено перешёл летом 2014 года из «Севильи» за € 18 млн.



Завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск.