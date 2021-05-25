Источник: Аллегри сменит Зидана на посту главного тренера «Реала» на следующей неделе

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сменит Зинедина Зидана на посту наставника мадридского «Реала», сообщается на странице El Partidazo de COPE в «Твиттере». По информации источника, о назначении будет объявлено на следующей неделе.
В 2018 году, когда Зидан покинул «Реал Мадрид» после третьей подряд победы в Лиге чемпионов, «Королевский клуб» контактировал с Аллегри, но специалист тогда отказал «сливочным», не захотев покидать «Ювентус».
Напомним, Аллегри находится без работы с 2019 года. Последним клубом специалиста был туринский «Ювентус». В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.
«Реал» набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам сезона-2020/2021.
- 25 мая 2021
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