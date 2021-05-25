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Источник: Аллегри сменит Зидана на посту главного тренера «Реала» на следующей неделе

Источник: Аллегри сменит Зидана на посту главного тренера «Реала» на следующей неделе
Диана Валавичюте
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сменит Зинедина Зидана на посту наставника мадридского «Реала», сообщается на странице El Partidazo de COPE в «Твиттере». По информации источника, о назначении будет объявлено на следующей неделе.

В 2018 году, когда Зидан покинул «Реал Мадрид» после третьей подряд победы в Лиге чемпионов, «Королевский клуб» контактировал с Аллегри, но специалист тогда отказал «сливочным», не захотев покидать «Ювентус».

Напомним, Аллегри находится без работы с 2019 года. Последним клубом специалиста был туринский «Ювентус». В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.

«Реал» набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам сезона-2020/2021.

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