Гендиректор «Зенита»: с «Тамбовом» сыграли 8 воспитанников. Где ещё столько своих игроков?

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о большом количестве талантливых воспитанников академии сине-бело-голубых и успешной работе санкт-петербургского клуба со своими игроками.

«Мы заканчивали чемпионат матчем с «Тамбовом» — на поле было восемь воспитанников «Зенита». Пусть это не 11, как мечтал Сергей Галицкий, но где есть столько своих игроков?

Говорю это не потому, что не желаю им того же. Дай бог, чтобы и у «Краснодара» была такая же ситуация. Это показывает, что наши воспитанники на подходе. Они уже выходят в основе в победных матчах.

Скажут — это же «Тамбов», но, как сказал Артём Дзюба: «Попробуйте забить четыре хотя бы «Тамбову», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».