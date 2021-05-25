Де Дзерби — о назначении в «Шахтёр»: это прекрасная возможность профессионального роста

Новоиспечённый наставник донецкого «Шахтёр» Роберто Де Дзерби прокомментировал своё назначение на должность главного тренера «горняков».
«Я очень рад и счастлив вместе с моим тренерским штабом оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как «Шахтёр». Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнять свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно», — сказал Де Дзерби в интервью пресс-службе «Шахтёра».
Де Дзерби уже прибыл в Киев, где на данный момент базируется «Шахтёр», для встречи с президентом «горняков» Ринатом Ахметовым и ознакомлением с инфраструктурой клуба.
По данным СМИ, Де Дзерби хочет взять с собой в «Шахтёр» нескольких игроков из «Сассуоло». Интерес «горняков» журналисты приписывают полузащитнику Мануэлю Локателли, защитнику Марлону и нападающему Жереми Бога.
Ранее сообщалось, что контракт Де Дзерби с «Шахтёром» будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения ещё на один год. По неофициальным данным, специалист будет получать в клубе зарплату в размере € 2 млн за сезон.
- 25 мая 2021
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