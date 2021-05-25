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Саутгейт: современные футболисты вносят большой вклад в борьбу с расизмом

Саутгейт: современные футболисты вносят большой вклад в борьбу с расизмом
Никита Сербаков
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о проблеме расизма.

«Современные футболисты осознают силу своего голоса. Их услышали, они рвались вставать на колено перед матчами АПЛ, бойкотировать соцсети. Они внесли свой вклад в борьбу с расизмом. Игроки будут продолжать говорить правильные вещи, они будут продолжать поддерживать светлые инициативы. А руководители на высоких постах должны принимать значимые решения.

Будут ли футболисты сборной Англии вставать на колено перед началом матчей? Вопрос в том, оказывает ли это столь же сильное влияние. Лично я считаю, что это так, но понимаю людей, думающих иначе. Полностью уважаю эту точку зрения.Если бы я в юности увидел, как сборная Англии на крупном международном турнире встаёт на колено, это на меня повлияло бы.

Но игроки должны чувствовать себя комфортно. Они считают, что должно быть сделано больше. Я с уважением приму любое их решение», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

В феврале футболисты «Брентфорда» выступили с заявлением, что перестанут вставать на колено перед началом матчей, поскольку считают, что этот жест «больше не оказывает влияния на борьбу с расизмом и дискриминацией в футболе». Их примеру последовали ещё несколько команд Чемпионшипа. В АПЛ первым игроком, отказавшимся вставать на колено, стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

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