Эден Азар может продолжить карьеру в «Роме»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах именитого бельгийца заинтересована «Рома», которая намерена совершить крупный трансфер в межсезонье, информирует Calciomercato.

Римский клуб ставит в приоритет вариант аренды Азара с последующим правом выкупа. «Волки» вдвойне будут заинтересованы в подписании Эдена, если стан команды покинет атакующий полузащитник Генрих Мхитарян.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает возможность возвращения Азара. До этого «Реал» выставил игрока на трансфер и установил на него ценник.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.