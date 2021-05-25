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Объявлена заявка сборной Дании на Евро-2020

Объявлена заявка сборной Дании на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Датский футбольный союз на официальном сайте объявил заявку национальной команды на Евро-2020. Напомним, датская сборная сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и России.

Заявка сборной Дании:

вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Йонас Лессль («Эвертон»), Фредерик Реннов («Шальке»);

защитники: Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба — «Копенгаген»), Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоахим Андерсен («Фулхэм»), Даниэль Васс («Валенсия»), Йенс Стрюгер Ларсен («Удинезе»), Йоаким Мехле («Аталанта»);

полузащитники: Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилэйни («Боруссия» Д), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брэдфорд»), Андерс Кристиансен («Мальмо»);

нападающие: Каспер Дольберг («Ницца»), Йонас Винн («Копенгаген»), Андреас Корнелиус («Парма»), Мартин Брайтвайт («Барселона»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Миккель Дамсгор («Сампдория»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Андреас Сков Ольсен («Болонья»).

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2021
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