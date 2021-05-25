Объявлена заявка сборной Дании на Евро-2020

Датский футбольный союз на официальном сайте объявил заявку национальной команды на Евро-2020. Напомним, датская сборная сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и России.
Заявка сборной Дании:
вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Йонас Лессль («Эвертон»), Фредерик Реннов («Шальке»);
защитники: Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба — «Копенгаген»), Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоахим Андерсен («Фулхэм»), Даниэль Васс («Валенсия»), Йенс Стрюгер Ларсен («Удинезе»), Йоаким Мехле («Аталанта»);
полузащитники: Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилэйни («Боруссия» Д), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брэдфорд»), Андерс Кристиансен («Мальмо»);
нападающие: Каспер Дольберг («Ницца»), Йонас Винн («Копенгаген»), Андреас Корнелиус («Парма»), Мартин Брайтвайт («Барселона»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Миккель Дамсгор («Сампдория»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Андреас Сков Ольсен («Болонья»).
- 25 мая 2021
-
22:44
-
22:32
-
22:27
-
22:14
-
22:06
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:34
-
21:17
-
21:15
-
21:08
-
20:56
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:41
-
19:35
-
19:35
-
19:21
-
19:11
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:42
-
18:39
-
18:10
-
18:09