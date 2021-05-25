УЕФА объявил о возбуждении дел в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые до сих пор не покинули проект Европейской Суперлиги.
«После расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА», — информирует официальный сайт УЕФА.
Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.
7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.
- 25 мая 2021
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