«Нет ничего лучше, чем быть игроком «Реала». Модрич прокомментировал продление контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался по поводу пролонгации сотрудничества с «Королевским клубом». Ранее стало известно, что стороны подписали новый контракт до лета 2022 года.
«Это много для меня значит. Очень горд, ведь новый контракт означает, что я проведу в «Реале» десять лет. Не ожидал этого, ведь я переехал в Мадрид в 27 лет. Здесь очень высокие требования, нужно заслужить право продолжать выступать за «Реал».
Нет ничего лучше, чем быть игроком «Реала», выступать на «Сантьяго Бернабеу». Нет более восхитительного чувства. Все хотят оказаться тут, а я проведу в «Реале» десять лет», — приводит слова Модрича Marca.
Хорватский полузащитник выступает в составе «Королевского клуба» с 2012 года. Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Зриньски».
В составе «Реала» Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трёх Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.
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