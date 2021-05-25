Бывший скаут ЦСКА: сейчас Головин соответствует уровню «Ювентуса» и «МЮ»

Экс-руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков оценил игровой уровень и перспективы полузащитника «Монако» Александра Головина, который ранее выступал за армейский клуб.
«Готов ли Головин к переходу в топ-клуб, регулярно выступающий в плей-офф ЛЧ? Думаю, да. Он ещё и прибавит, перейдя в такую команду.
Он стал более опытным и адаптировался к европейскому футболу. Он может ещё быстрее отдать передачу. Ему проще открываться, понимая, что мяч точно прилетит в нужную ему ногу с нужной скоростью. Всё это благодаря опыту игры на высоком уровне. Однако Головин в ЦСКА и сейчас — это не два разных футболиста. Он прибавил, но ещё не вышел на космический уровень.
Соответствует ли он уровню «МЮ» и «Ювентуса»? Да, конечно. На сегодняшний момент он мог бы там играть. Он сильнейший российский футболист без вопросов и с большим запасом», — приводит слова Дюкова Metaratings.ru.
В сезоне-2020/2021 Александр Головин провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
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