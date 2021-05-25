Меган Рапино попала на обложку журнала Harper’s Bazaar

Американская футболистка Меган Рапино попала на обложку выпуска журнала Harper’s Bazaar за июнь-июль.



«Деньги — это способ общества показать, как оно ценит людей. Особенно это касается спорта. Мы точно знаем, что в контракте, когда его подписывает мужчина, но о деталях соглашений с женщинами не сообщают. Почему так? Потому что им нечем гордиться. Нам нужно изменить это», — говорится в приведённом отрывке интервью спортсменки.

Фото можно посмотреть на странице Harper’s Bazaar в «Инстаграме».



Ранее Рапино снялась в смелой фотосессии вместе со своей невестой, баскетболисткой женской НБА 40-летней Сью Бёрд. Спортсменки начали встречаться в 2016 году, а в октябре прошлого года объявили о помолвке. Меган Рапино выступает за национальную команду США с 2006 года. Олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019).