Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Меган Рапино попала на обложку журнала Harper’s Bazaar

Меган Рапино попала на обложку журнала Harper’s Bazaar
Диана Валавичюте
Комментарии

Американская футболистка Меган Рапино попала на обложку выпуска журнала Harper’s Bazaar за июнь-июль.

«Деньги — это способ общества показать, как оно ценит людей. Особенно это касается спорта. Мы точно знаем, что в контракте, когда его подписывает мужчина, но о деталях соглашений с женщинами не сообщают. Почему так? Потому что им нечем гордиться. Нам нужно изменить это», — говорится в приведённом отрывке интервью спортсменки.

Фото можно посмотреть на странице Harper’s Bazaar в «Инстаграме».

Ранее Рапино снялась в смелой фотосессии вместе со своей невестой, баскетболисткой женской НБА 40-летней Сью Бёрд. Спортсменки начали встречаться в 2016 году, а в октябре прошлого года объявили о помолвке. Меган Рапино выступает за национальную команду США с 2006 года. Олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019).

Новость по теме
Рапино: акция протеста с преклонением колена помогла моей карьере
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021