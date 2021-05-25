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Меган Рапино: быть лесбиянкой — один из величайших даров, полученных мной

Меган Рапино: быть лесбиянкой — один из величайших даров, полученных мной
Диана Валавичюте
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Американская футболистка Меган Рапино высказалась о своей сексуальной ориентации.

«Быть лесбиянкой — один из величайших даров, который я получила. Зачастую истории, которые мы слышим о ЛГБТК, настолько тяжелы, что другим становится сложно открыться. Так что действительно важно показывать, что быть геем или лесбиянкой — это прекрасно», — приводит слова Рапино Harper’s Bazaar.

Ранее Рапино снялась в смелой фотосессии вместе со своей невестой, баскетболисткой женской НБА 40-летней Сью Бёрд. Спортсменки начали встречаться в 2016 году, а в октябре прошлого года объявили о помолвке. Меган Рапино выступает за национальную команду США с 2006 года. Олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019).

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