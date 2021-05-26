Новая форма «Манчестер Сити» будет содержать отсылку к Серхио Агуэро

Стали известны подробности новой формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/2022.



Как сообщает специализированный портал Footy Headlines, домашняя футболка «горожан» на следующий сезон выполнена в традиционном голубом цвете. На рукавах и по бокам присутствуют вставки белого цвета. По всей форме будет нанесён узор, стилизованный под шрифт цифровых табло. На воротнике будет написано 93:20 — отсылка ко времени победного гола форварда Серхио Агуэро в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» в 2012 году, который принёс «Ман Сити» первое чемпионство за 44 года.

Домашняя форма «Манчестер Сити» на сезон-2021/2022 Фото: Footy Headlines

Техническим спонсором «Манчестер Сити» является немецкая фирма Puma.

Детали домашней формы «горожан» Фото: Footy Headlines

Контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года, сыграв 388 матчей и забив в них 258 мячей, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.



Подопечные Хосепа Гвардиолы заняли первую строчку в турнирной таблице АПЛ в сезоне-2020/2021, набрав в 38 матчах 86 очков.