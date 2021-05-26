«При всём уважении это не то». Руди Гарсия — о предложениях поработать в России

Экс-наставник «Лиона» Руди Гарсия признался, что его не привлекает перспектива работы в России. Ранее СМИ связывали специалиста с московским «Спартаком».
«Есть не так уж и много клубов, сотрудничество с которыми может заинтересовать меня. Это клубы, которые играют в топ-чемпионатах Европы. При этом они должны либо играть в Лиге чемпионов, либо иметь амбиции для выхода туда.
СМИ сватали меня в московский «Спартак»? При всём уважении ко всем клубам, которые готовы сделать мне предложение, — это не то, о чём я говорил. Этот клуб не входит в число команд из лучших европейских лиг», — приводит слова Гарсии RMC.
Напомним, новым главным тренером «Спартака» стал португальский специалист Руй Витория. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
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