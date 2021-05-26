«Барселона» нацелилась на подписание Доннаруммы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к переезду в Испанию. В борьбу за подписание 22-летнего итальянца активно включилась каталонская «Барселона», информирует Football Italia.
Действующий контракт Доннаруммы истекает ближайшим летом, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик, поэтому голкипер покинет стан «Милана». Клуб уже подыскивает ему замену.
В услугах Доннаруммы также заинтересован туринский «Ювентус», но «Барселона» предложила Джанлуиджи более выгодные финансовые условия — € 10 млн за сезон.
Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана» и выступает за основную команду с 2015 года. В завершившемся сезоне вратарь провёл 48 матчей, пропустил 54 мяча и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт голкипера с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 60 млн.
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