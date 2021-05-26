Уругвайский футболист полчаса простоял на карнизе на 11-м этаже, спасаясь от пожара. Видео

Уругвайский футболист «Рентистаса» Франсиско Дуарте едва не погиб во время пожара в отеле. Игрок вместе с клубом прибыл в Буэнос-Айрес на матч Кубка Либертадорес с «Расингом». Однако, он сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от основной команды.

Ночью в комнате Дуарте на 11-м этаже произошло возгорание и футболист, спасаясь от огня, открыл окно и встал на карниз. Позже с помощью подъёмного крана пожарные смогли его спасти.

«Всё, что я сделал, это взял пару штанов, у меня была футболка, и я вышел босиком, а также взял сотовый телефон, чтобы использовать фонарик, потому что из-за короткого замыкания не было света. Я увидел много чёрного дыма, и была жара, которая как бы обняла меня внутри, и я не мог выбраться. К счастью, я не впал в отчаяние и сохранял спокойствие. Я открыл окно и встал на выступ. Я был там 30-35 минут, но в моей голове прошло два дня. Мне было страшно», — приводит слова Дуарте ESPN.

Посмотреть видео можно в «твиттере» TNT Sports Argentina.