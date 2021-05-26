Бэйл может досрочно расторгнуть контракт с «Реалом» и завершить карьеру

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с «Королевским клубом» и завершения карьеры, сообщает Abc.es.
По данным источника, валлийский форвард хочет выступить на чемпионате Европы 2020 года, после чего рассматривает возможность договориться с «Реалом» о расторжении контракта и завершить карьеру.
Контрактное соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до 2022 года.
Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в 10 играх в Лиге Европы.
Гол Бэйла в матче «Лестер» — «Тоттенхэм».
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