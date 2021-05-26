Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Ман Сити» смогут посетить 16,5 тыс. болельщиков

Стало известно, какое количество болельщиков сможет посетить матч финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 между английскими «Челси» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает AS со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Власти Португалии подтвердили, что стадион «Драгау» может быть заполнен на 33% от общей вместимости арены, что составляет 16 500 зрителей. Каждому из клубов-финалистов было выделено 6000 билетов, зарезервированных для их болельщиков, продажи которых производились непосредственно клубами.

1700 билетов, зарезервированы для португальской публики, они будут проданы в порядке живой очереди и поступили в продажу вчера, 25 мая. Цены на билеты 4-й категории составляют € 70, а на билеты 1-й категории — € 600.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.