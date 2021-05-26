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Саутгейт объяснил включение четырёх правых защитников в заявку сборной Англии на Евро-2020

Саутгейт объяснил включение четырёх правых защитников в заявку сборной Англии на Евро-2020
Вячеслав Моренко
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил включение в расширенную заявку на предстоящий чемпионат Европы по футболу четырёх крайних защитников – Трента Александра-Арнольда («Ливерпуль»), Кайла Уолкера («Манчестер Сити»), Риса Джеймса («Челси») и Кирана Триппьера («Атлетико Мадрид»).

«Всё не так просто. Все видят в них четырёх правых защитников, но все они – это гораздо большее, чем просто крайние игроки обороны. Нам нужна универсальность, конкуренция, и мы всё ещё не уверены в кондициях некоторых футболистов.

Люди думают, что я не считаю Александра-Арнольда хорошим футболистом. Это не так.

«Все не так просто», — сказал Саутгейт о группе правых защитников Англии, состоящей из Александра-Арнольда, Кирана Триппьера, Риса Джеймса и Кайла Уокера. Он косвенно подвергался некоторой критике, и я чувствовал необходимость общаться с ним больше, чем с кем-либо ещё за последние пару месяцев, но я думаю, что его выступления были очень хорошими.

Я немного удивлён некоторыми вещами, которые были написаны в СМИ. Но это лишь делает честь Тренту, что он сохранил всё это при себе», — цитирует Саутгейта Goal.

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