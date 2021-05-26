УЕФА может исключить три топ-клуба из ЛЧ, Мхитаряном интересуются в РПЛ. Главное к утру

УЕФА готовит жёсткие санкции по отношению к трём клубам, невышедшим из Суперлиги, Мхитаряном интересуются в России и главные новости минувшего дня на ЧМ по хоккею – в утренней подборке «Чемпионата».

1. УЕФА собирается исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из Лиги чемпионов.

2. Российский клуб интересуется Генрихом Мхитаряном.

3. Россия без вратаря НХЛ, Латвия конфликтует с ИИХФ и Беларусью. Главные новости дня ЧМ-2021.

4. Латвийский депутат предложил взять в заложники сборную Беларуси по хоккею.



5. Роналдо отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме», поставив эмодзи кулака.



6. ЦСКА предложил за Адема Ляича более € 5 млн.



7. Источник: Роман Зобнин хочет уехать в Европу. Его задевает судейство в РПЛ.



8. Плей-офф НХЛ: «Торонто» обыграл «Монреаль» и стал в шаге от прохода в следующий раунд, а Тренин отметился дублем в матче «Нэшвилл» — «Каролина».

9. Плей-офф НБА: «Бруклин» разгромил «Бостон», «Лейкерс» обыграли «Финикс», а «Клипперс» уступает 0-2 в серии с «Далласом».

10. «Шахтёр» объявил о назначении Де Дзерби на пост главного тренера, Гаттузо возглавил «Фиорентину», а Флик — в сборной Германии.