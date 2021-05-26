Первым приобретением Моуринью в «Роме» может стать английский игрок «Байера»

Итальянская «Рома» проявляет серьёзный интерес к 24-летнему английскому вингеру немецкого «Байера» Демараю Грею, сообщает Sky Sports Germany Макс Байфилд в «Твиттере».
«Рома» намерена воспользоваться пунктом отступных в контракте футболиста в размере € 2 млн, который будет действовать только в ближайшее летнее трансферное окно. Таким образом, именно Грей может стать первым приобретением Жозе Моуринью в «Роме».
Видео яркого забитого мяча Грея в составе «Лестера».
Напомним, что Демарай Грей стал игроком «Байера» в январе этого года, перейдя из английского «Лестер Сити» за € 2 млн. В составе немецкого клуба он успел провести 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн, а его контракт с «Байером» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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