«Милан» близок к подписанию защитника «Интера» и ещё двух футболистов

«Милан» может в скором времени усилить состав сразу тремя футболистами, у которых истекают контракты с их нынешними клубами.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Rebubblica, «россонери» близки к подписанию двух защитников — Данило Д’Амброзио из «Интера» и Эльсеида Хюсая из «Наполи», а также нападающего «Челси» Оливье Жиру. В случае договорённости игроки достанутся «Милану» бесплатно, поскольку перейдут на правах свободных агентов. Отмечается, что для французского форварда клуб подготовил двухлетнее соглашение.
В завершившемся сезоне «Милан» впервые с 2013 года финишировал в чемпионате в зоне Лиги чемпионов. Команда Стефано Пиоли заняла второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков и уступив лишь «Интеру» (91). Вместе с миланскими клубами в главном Еврокубке выступят «Аталанта» и «Ювентус».
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