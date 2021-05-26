Н. Заболотный – о «Зените» и «Сочи»: надоело читать, что кто-то кому-то отдаёт очки

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный рассказал, как относится к подозрениям, что клуб специально отдаёт очки «Зениту».



«Я, как и Кристиан Нобоа, имел зенитовское прошлое. Ко мне это в меньшей степени относится, потому что я был больше в юношеской команде, дубле «Зенита», нежели в основной команде. Мне кажется, что это больше журналисты обсуждают про какое-то зенитовское прошлое. В команде мы об этом даже не разговариваем. Может, такое было в первые недели два года назад, когда только-только это всё началось. Но сейчас все об этом забыли: кто откуда пришёл, кто за какие команды играл. Мы уже давно единый коллектив.



После матча с «Зенитом» Борис Ротенберг назвал все обвинения в сдаче игры бредом. Если честно, надоело читать, что кто-то кому-то будет очки отдавать. Я согласен с президентом, это бред. Поэтому мы особенно настраиваемся на такие игры, чтобы доказать, что всё это не так», — цитирует Заболотного Metaratings.