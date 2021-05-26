Аленичев: ЦСКА провалил сезон. Но не согласен с фанатами, которые жёстко критикуют Олича

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлении ЦСКА в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
«ЦСКА провалил сезон… Если не ошибаюсь, команда в течение 20 лет играла в еврокубках, куда сейчас не попала, плюс пережила тренерскую чехарду. Трудно оценивать работу Ивицы Олича, нужно время, чтобы провести предсезонную подготовку, и уже после этого оценивать его работу. Поэтому я не согласен с теми болельщиками, которые жестко критикуют хорвата за итоги сезона», — цитирует Аленичева «Реальное время».
Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Ранее 41-летний специалист работал в тренерском штабе сборной Хорватии. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.
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