Гендиректор «Анжи»: получили лицензию для ПФЛ, будут спонсировать два крупных предприятия

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал, что клуб получил лицензию на выступление в сезоне-2021/2022.



«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета, на котором нам выдали лицензию на выступление в новом сезоне. Я присутствовал на заседании лично, мы предоставили все необходимые документы. Я очень благодарен руководству РФС и членам комитета за оказанное клубу доверие. «Анжи» – это большой бренд и клуб с богатой историей. В этом месяце мы отпраздновали тридцатилетие клуба. Пусть маленький, но юбилей. Уверен, что клуб должен жить и дальше. Болельщики не отвернулись от команды, мы нужны людям и чувствуем их поддержку.



Наши долги уменьшаются, но не теми темпами, как хотелось бы всем, в том числе РФС. Они у нас нарастали с 2018 года. Сейчас мы довели сумму до 34 миллионов рублей задолженности. Есть задолженность перед ФИФА, мы проиграли много дел иностранным футболистам, которые у нас играли. Это не устроило комиссию по лицензированию 26 апреля. Их вся история не устроила, долги тянутся два года. Необходимо найти спонсора, который будет вливать средства в клуб, за счёт которых мы сможем подышать. Мы подали апелляцию на решение комиссии. У нас было такое право. Сегодня заседание комиссии состоялось. Мы проделали огромную работу. У нас появились спонсоры, почувствовали, что мы не брошены. Два крупных российских предприятия будут нас спонсировать. Это даст дополнительные возможности. Мы надеемся, что сможем другими темпами выходить из ситуации. Мы воспитываем 31 молодого футболиста. Бюджета в 26 млн рублей достаточно, чтобы развиваться, подтягивать молодёжь, быть в верхней части таблицы. Наша цель была получить лицензию, чтобы клуб жил, гасить задолженности, открывать регистрацию новых футболистов, чтобы мы могли вести футбольный процесс. Чтобы была конкуренция.



Хочу сказать о наших болельщиках, которые продолжают нас поддерживать, несмотря ни на что. Это те самые болельщики, которые остались с тех времён, когда все было хорошо. Это настоящие болельщики. Они всегда нас поддерживают, их слышно. Это не может нас не радовать, это даёт нам дополнительные силы, чтобы мы не прекращали тот процесс, которым мы занимаемся, чтобы сохранить клуб с мировым именем. Надо его сохранить во чтобы то ни стало. Сулейман Керимов не для того его возвышал, чтобы он прекратил существование, как другие клубы. Легко уйти от этих долгов, закрыть клуб, уйти в банкротство. Но мы этого не делаем, хотя легче всего убежать. Президент сказал, что это его личные долги, попросил времени встать с колен. Этим мы третий год занимаемся: расчищением, уменьшением задолженностей. Надеюсь, с новыми спонсорами начнём двигаться другими шагами», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.