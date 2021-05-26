«Спартак» опубликовал фото Криштиану Роналду, пост собрал более 25 тысяч лайков

Пресс-служба «Спартака» в англоязычном клубном аккаунте в «Твиттере» опубликовала свою версию популярной шутки.
Красно-белые опубликовали фотографию нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сидящего в самолёте, а также снимок своего домашнего стадиона «Открытие Арена». Красными стрелками на фото оказывается сходство между небом в иллюминаторе рядом с футболистом и небом над Москвой. Так представители «Спартака» пошутили, что Криштиану может перейти в клуб.
Пользователи соцсети оценили юмор красно-белых. К настоящему моменту пост уже набрал более 25 тысяч лайков.
В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 57 очков в 30 турах и занял второе место в турнирной таблице, уступив лишь «Зениту» (65). Таким образом, красно-белые выступят в квалификации Лиги чемпионов.
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