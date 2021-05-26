La Gazzetta dello Sport: Антонио Конте покинет «Интер» из-за разногласий с руководством

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте в скором времени покинет свой пост, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, у специалиста возникли разногласия с руководством нерадзурри. Боссы клуба намерены сократить вложения и уменьшить зарплаты в команде на 20 процентов в связи с финансовым кризисом. Конте, в свою очередь, считает, что это противоречит амбициям «Интера», и уверен, для успешного выступления в следующем сезоне необходимо наоборот усилить состав.
Уточняется, что контракт между Конте и «Интером» может быть расторгнут уже в ближайшие 48 часов. Столько времени потребуется, чтобы уладить все юридические вопросы.
Конте возглавил «Интер» в 2019 году, а до этого тренировал «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо». Под руководством специалиста нерадзурри в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в завершившейся кампании впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.
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