«ПСЖ» и «Атлетико» поборются за защитника «РБ Лейпциг»
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Защитник «РБ Лейпциг» Норди Мукиэле попал в сферу интересов сразу двух европейских топ-клубов.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, этим летом за 23-летнего футболиста, способного сыграть как в центре, так и на фланге обороны, поборются «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико». Норди оценивается примерно в € 30 млн.
Мукиэле перешёл в «РБ Лейпциг» в 2018 году, а до этого выступал во Франции, защищая цвета «Монпелье» и «Лаваля». В завершившемся сезоне игрок принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил три гола, отдал одну результативную передачу и получил пять жёлтых карточек. «Быки» по итогам розыгрыша заняли второе место в турнирной таблице чемпионата, уступив лишь «Баварии».
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