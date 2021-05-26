Тухель: победы над «Ман Сити» не дают нам преимущества. Финал ЛЧ начнётся с чистого листа

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) 29 мая.



«Мы дважды их обыграли, хотя в финале «Сити» будет уже не совсем той командой. Даёт ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде — команде, которая будет играть в финале. То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнётся с чистого листа, должны ещё раз сыграть на топ-уровне.



Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Ман Сити». Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и как можно обороняться. Он создавал машины для побед, и именно это он сейчас сделал здесь, в Англии. Можно смело сказать, что «Ман Сити» и «Бавария» в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

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