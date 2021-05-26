В «Роторе» отреагировали на информацию о возможном назначении Хохлова главным тренером

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский отреагировал на информацию о возможном назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера клуба.
«Со специалистами ведутся переговоры, но контракт ещё не подписан. Мы рассматриваем все кандидатуры, в том числе Дмитрия Валерьевича Хохлова. В ближайшее время поступит официальная информация», — сказал Рекечинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сам Дмитрий Хохлов отказался комментировать информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Ротора».
Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. По итогу уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.
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