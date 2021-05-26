Александр Соболев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

Сборная России в Австрии продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020.
В настоящее время национальная команда проводит тренировку. Все футболисты, включая нападающего Александра Соболева, занимаются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.
- 26 мая 2021
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