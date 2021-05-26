ЦСКА нацелился на сенегальского хавбека, которым интересуются «Севилья» и «Фиорентина»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Алассане Ндао привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов.



Как сообщает Fotomac, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Турецкий клуб запросил у армейцев € 5 млн за Алассане. Также заполучить Ндао хотят «Фиорентина» и «Севилья». «Фиалки» уже предложили «Фатих Карагюмрюк» за игрока € 4 млн, а андалуссийцы следят за его развитием уже некоторое время.



Ндао выступает в Турции с 2019 года, а до этого играл на родине, в Сенегале. В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 38 матчах турецкой Суперлиги, в которых забил 11 голов, отдал девять результативных передач и получил восемь жёлтых карточек. «Фатих Карагюмрюк», набрав 60 очков в 40 турах, занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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