«Арсенал» проведёт подготовительные сборы к сезону-2021/2022 в Туле и Австрии
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«Арсенал» проведёт подготовительные сборы к сезону-2021/2022 в Туле и Австрии, сообщает пресс-служба клуба. Из отпуска футболисты вернутся 14 июня. Первый сбор продлится до 25 июня. Тульский «Арсенал» проведёт его в Туле на тренировочной базе в Мясново.
С 26 июня команда Дмитрия Парфенова планирует провести еще два сбора, которые пройдут в Австрии. В этот период команда сыграет ряд контрольных матчей. Завершится подготовка к новому сезону 16 июля.
В матче заключительного 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (23) расположился на 14-м месте в таблице РПЛ.
Новость по темеДмитрий Парфёнов останется главным тренером тульского «Арсенала»
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