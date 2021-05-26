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Тренерский штаб Юрия Батуренко покинул «Ротор»

Тренерский штаб Юрия Батуренко покинул «Ротор»
Сергей Сорокин
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Тренерский штаб Юрия Батуренко покинул волгоградский «Ротор» в связи с истечением срока трудовых соглашений.

«Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений. Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Напомним, в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. По итогу уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.

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