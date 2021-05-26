Руй Витория: на изучение русского языка мне понадобится лет десять

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем выступлении команды в квалификации Лиги чемпионов, а также рассказал об изучении русского языка.



«Поборемся! Соперником может стать и «Бенфика», и «Генк»… Множество команд может нам попасться.



Я учу некоторые слова на русском. Думаю, на изучение этого языка мне понадобится лет 10 (смеётся)», — цитирует Виторию A Bola со ссылкой на Channel 11.



Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.



«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021, уступив лишь «Зениту».