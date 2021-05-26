Академия «Чертаново» проведёт футбольные сборы в Сочи

Июльская смена традиционных детских футбольных сборов московской футбольной академии «Чертаново» впервые состоится в Сочи.
В течение 10 дней, с 16 по 25 июля, участники будут тренироваться под руководством штатных тренеров академии по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних игроков юношеских сборных России и футболистов команд Российской Премьер-Лиги. Помимо двух ежедневных полуторачасовых тренировок ребят ожидают тесты, теоретические занятия, игры, экскурсии и другие развлечения. Проживать участники будут в гостиничном комплексе «Имеретинский».
Принять участие в сборах «Чертаново» могут все желающие в возрасте 7-12 лет (футболисты 2014–2009 годов рождения), вне зависимости от уровня подготовки. В подарок участники получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.
Первая московская смена сборов состоялась с 22 по 28 марта. Вторая будет проходить с 7 по 13 июня, третья — с 9 по 15 августа, четвёртая — в Москве, с 1 по 7 ноября.
Подробности доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».
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