Экс-скаут ЦСКА: Захаряна никто не хотел брать, а Макарова не отпустил спонсор «Рубина»

Бывший шеф-скаут ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему клуб не смог приобрести полузащитников Арсена Захаряна и Дениса Макарова.



«Захаряна никто не хотел брать, кроме «Динамо». Мы его тоже видели, и я помню, что все селекционеры московских клубов были скептически к нему настроены. Детский футбол очень непредсказуемый. Денис Макаров и Ильзат Ахметов одними из последних уезжали из академии Коноплёва. Всех уже разобрали, а они оставались.



Почему не смогли привезти Макарова? Я это воспринимаю как желание главного спонсора «Рубина» и «Нефтехимика» сохранить игрока в своей структуре и не усиливать конкурента. Мы взяли его в разработку сразу, как Денис начал выделяться в первых матчах за «Нефтехимик» в ФНЛ, но в ЦСКА его просто не отпустили», — цитирует Дюкова Metaratings.

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