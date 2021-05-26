Экс-скаут ЦСКА: Захаряна никто не хотел брать, а Макарова не отпустил спонсор «Рубина»

Бывший шеф-скаут ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему клуб не смог приобрести полузащитников Арсена Захаряна и Дениса Макарова.
«Захаряна никто не хотел брать, кроме «Динамо». Мы его тоже видели, и я помню, что все селекционеры московских клубов были скептически к нему настроены. Детский футбол очень непредсказуемый. Денис Макаров и Ильзат Ахметов одними из последних уезжали из академии Коноплёва. Всех уже разобрали, а они оставались.
Почему не смогли привезти Макарова? Я это воспринимаю как желание главного спонсора «Рубина» и «Нефтехимика» сохранить игрока в своей структуре и не усиливать конкурента. Мы взяли его в разработку сразу, как Денис начал выделяться в первых матчах за «Нефтехимик» в ФНЛ, но в ЦСКА его просто не отпустили», — цитирует Дюкова Metaratings.
- 26 мая 2021
-
15:13
-
14:58
-
14:50
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:07
-
14:06
-
13:48
-
13:39
-
13:34
-
13:25
-
13:11
-
12:52
-
12:34
-
12:17
-
12:14
-
12:01
-
11:53
-
11:50
-
11:30
-
11:16
-
11:04
-
10:53
-
10:47
-
10:44
-
09:59
-
09:59
-
09:39
-
09:33
-
08:57