Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о своём самочувствии после повреждения голеностопа. Напомним, форвард пропустил тренировку национальной команды, которая прошла 25 мая.



«На прошлой тренировке чуть подвернул голеностоп, решили дать паузу. Все спокойно, завтра буду в общей. Всем тяжело. Хорошие нагрузки. Все понимают, все терпят. Готовимся к серьёзному турниру. Усталость есть, но для этого и работаем. Не все любят такую работу, но мы терпим. У нас в группе хорошие команды, все готовятся. Сегодняшнюю тренировку по интенсивности оценю на 9 из 10.

Поставил себе брекеты, занялся зубами. Но непросто это совмещать, тренироваться неприятно, когда лечишь зубы. Я начал этим заниматься за два месяца до Евро, сейчас уже привык. Но было некомфортно на тренировках, играх. Поэтому сделал до Евро», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.