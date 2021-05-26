«Никаких предложений сейчас нет». Соболев – о вариантах продолжить карьеру в Европе

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, есть ли у него варианты продолжить карьеру в Европе.
«Многие ребята ставят задачу уехать в Европу, но надо смотреть на свою игру, предложения. Никаких предложений сейчас нет. Как появятся, буду рассуждать. Но такой турнир для любого игрока трамплин, есть шанс показать себя не на российской арене», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 26 мая 2021
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