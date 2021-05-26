Заболотный: в мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным

Нападающий сборной России Антон Заболотный высказался о давлении и критике в свой адрес.
«Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает. Матч с Сербией — точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.
Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.
Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 26 мая 2021
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