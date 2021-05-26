Заболотный: Дзюба кричал, что кто-то бегает медленнее Игнашевича. Шутка зашла

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал об атмосфере в национальной команде, которая в настоящее время готовится в Австрии к чемпионату Европы — 2020.



«Здоровая конкуренция. Все нападающие понимают, что надо выкладываться на каждой тренировке. Кто будет лучше, тот и будет играть. Каждый игрок держит у себя в голове, что в конце сбора будет определён состав. Каждый работает, чтобы остаться. Направление только на улучшение своих качеств. Сложно оценить общее состояние команды, потому что пропустил какое-то время.



Дзюба кричал, что кто-то бегает медленнее Игнашевича. Но не слышал кому. Но шутка зашла. В Австрии всегда приподнятое настроение, такие пейзажи. Если зацикливаться только на работе, думать, что это гипертруд, то будет тяжело. Надо мыслить позитивно, на лицах ребят улыбки. Это помогает. Можно выйти прогуляться, зайти обратно. Но всё время уходит на восстановление. Массаж, процедуры», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме Заболотный: в мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным