Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Совет ПФЛ рекомендовал участникам рассмотреть управление со стороны ФНЛ

Совет ПФЛ рекомендовал участникам рассмотреть управление со стороны ФНЛ
Сергей Сорокин
Комментарии

26 мая в Москве, в Доме футбола, под председательством президента ПФЛ Андрея Соколова состоялось заседание Совета Лиги, в работе которого приняли участие президент ФНЛ, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и заместитель генерального секретаря – директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

В рамках рассмотрения вопроса об организации и проведении соревнований в спортивном сезоне-2021/2022 годов Совет ПФЛ принял следующее решение:

Учитывая решения общего собрания Футбольной национальной лиги от 25 мая 2021 года, позволяющие консолидировать возможности футбольных клубов первого и второго дивизионов в формате единой организации, рекомендовать членам Ассоциации «ПФЛ» и участникам Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/2022 годов в официальных соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона при управлении данными соревнованиями Ассоциацией профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига».

В целях надлежащей подготовки предстоящего спортивного сезона и для осуществления обязательных для этого мероприятий футбольным клубам второго дивизиона необходимо до 4 июня 2021 года официально уведомить администрацию Лиги о готовности принять участие во всероссийских соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги в сезоне-2021/2022 годов, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что Профессиональная футбольная лига прекратит своё существование. Клубы лиги уже получили соответствующие распоряжения. Об этом «Чемпионату» сообщили источники сразу в нескольких командах ПФЛ и ФНЛ.

Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги. Таким образом, в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделён на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ.

Новость по теме
ПФЛ прекратит существование. Клубы войдут в состав ФНЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021