Совет ПФЛ рекомендовал участникам рассмотреть управление со стороны ФНЛ

26 мая в Москве, в Доме футбола, под председательством президента ПФЛ Андрея Соколова состоялось заседание Совета Лиги, в работе которого приняли участие президент ФНЛ, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и заместитель генерального секретаря – директор по развитию РФС Максим Митрофанов.



В рамках рассмотрения вопроса об организации и проведении соревнований в спортивном сезоне-2021/2022 годов Совет ПФЛ принял следующее решение:



Учитывая решения общего собрания Футбольной национальной лиги от 25 мая 2021 года, позволяющие консолидировать возможности футбольных клубов первого и второго дивизионов в формате единой организации, рекомендовать членам Ассоциации «ПФЛ» и участникам Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/2022 годов в официальных соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона при управлении данными соревнованиями Ассоциацией профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига».



В целях надлежащей подготовки предстоящего спортивного сезона и для осуществления обязательных для этого мероприятий футбольным клубам второго дивизиона необходимо до 4 июня 2021 года официально уведомить администрацию Лиги о готовности принять участие во всероссийских соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги в сезоне-2021/2022 годов, сообщает пресс-служба ПФЛ.



Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что Профессиональная футбольная лига прекратит своё существование. Клубы лиги уже получили соответствующие распоряжения. Об этом «Чемпионату» сообщили источники сразу в нескольких командах ПФЛ и ФНЛ.

Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги. Таким образом, в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделён на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ.