Аньелли: Паратичи писал историю «Ювентуса»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал расставание клуба со спортивным директором Фабио Паратичи, у которого в конце июня истекает контракт.
«Фабио в последние годы писал историю «Ювентуса». Он вырос, пройдя путь, на протяжении которого показал профессионализм и самопожертвование, а также добился больших успехов. 19 трофеев за 11 лет — лучшее описание его работы, которая навсегда вошла в историю нашего клуба. Сегодня пришло время поблагодарить его за профессионализм и ежедневную страсть», — цитирует Аньелли пресс-служба «Ювентуса».
Паратичи пришёл в «Ювентус» в 2010 году после работы в «Сампдории». Пост спортивного директора занимал начиная с сезона-2011/2021. За время работы Фабио «бьянконери» девять раз подряд стали чемпионами Италии, завоевали пять Кубков и Суперкубков страны, а также дважды добрались до финала Лиги чемпионов.
- 26 мая 2021
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