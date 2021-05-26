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Промес вошёл в итоговую заявку сборной Нидерландов на Евро-2020, Вильена — нет

Промес вошёл в итоговую заявку сборной Нидерландов на Евро-2020, Вильена — нет
Михаил Рождественский
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Королевский футбольный союз Нидерландов в «Твиттере» опубликовал итоговую заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.

В список вошёл полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. В свою очередь хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена, который был включён в расширенную заявку, на турнир не поедет.

Полная заявка:

вратари — Силлессен («Валенсия»), Крул («Норвич Сити»), Стекеленбург («Аякс»);

защитники — ван Анхольт («Кристал Пэлас»), Аке («Манчестер Сити»), Блинд («Аякс»), Дюмфрис (ПСВ), де Лигт («Ювентус»), Тимбер («Аякс»), Велтман («Брайтон энд Хоув Альбион»), де Врей («Интер»), Вейндал («АЗ Алкмар»);

полузащитники — ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Гравенберх, Классен (оба — «Аякс»), Ф. де Йонг («Барселона»), Копмейнерс («АЗ Алкмар»), де Рон («Аталанта»), Вейналдум («Ливерпуль»), Промес («Спартак»);

нападающие — Бергёйс («Фейеноорд»), Гакпо, Мален (оба — ПСВ), Л. де Йонг («Севилья»), Депай («Лион»), Вегорст («Вольфсбург»).

Сборной Нидерландов на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

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