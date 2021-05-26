Польские фанаты атаковали болельщиков «Манчестер Юнайтед» накануне финала Лиги Европы

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были атакованы в Гданьске накануне финального матча Лиги Европы с «Вильярреалом», сообщает Weallfollowunited.com.

На английских фанатов напали возле бара вечером 25 сентября. Сообщается, что перед нападением манкунианцы вели себя спокойно, пели песни. Болельщиков «МЮ» атаковали ультрас гданьской «Лехии», одетые в чёрное. Видео драки опубликовано в «Твиттере» Stand Your Ground.

Трое болельщиков английской команды получили травмы, серьёзно никто не пострадал. Сотрудники манчестерского клуба помогали болельщикам «Юнайтед», пострадавшим в результате нападения польских фанатов.

Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.