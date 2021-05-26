Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польские фанаты атаковали болельщиков «Манчестер Юнайтед» накануне финала Лиги Европы

Польские фанаты атаковали болельщиков «Манчестер Юнайтед» накануне финала Лиги Европы
Алексей Ласнов
Комментарии

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были атакованы в Гданьске накануне финального матча Лиги Европы с «Вильярреалом», сообщает Weallfollowunited.com.

На английских фанатов напали возле бара вечером 25 сентября. Сообщается, что перед нападением манкунианцы вели себя спокойно, пели песни. Болельщиков «МЮ» атаковали ультрас гданьской «Лехии», одетые в чёрное. Видео драки опубликовано в «Твиттере» Stand Your Ground.

Трое болельщиков английской команды получили травмы, серьёзно никто не пострадал. Сотрудники манчестерского клуба помогали болельщикам «Юнайтед», пострадавшим в результате нападения польских фанатов.

Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021