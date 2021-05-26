Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны команд РПЛ, наставник сборной России Станислав Черчесов и комментаторы. Семак набрал в голосовании 96 баллов. Второе место занял главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, на счету которого 93 балла. Тройку лучших специалистов замкнул наставник «Химок» Игорь Черевченко (61).

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России. Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».