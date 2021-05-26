«Ничего не понимает в футболе». Михаил Боярский отреагировал на слова Салиховой о «Зените»

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал высказывание Заремы Салиховой. Ранее спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что увольнение уборщицы московского клуба собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».

«Салихова действительно так сказала? Ну, с кем поведёшься, у того и наберёшься. Да, после чемпионства «Зенита» не было грандиозного праздника, которого мы все так ждали. Не знаю, связано это как-то с пандемией или нет. Самое главное, что «Зенит» — чемпион.



Дилетантское высказывание. Не думаю, что это провокация, просто человек не понимает, о чём говорит. Как и ничего не понимает в футболе», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.