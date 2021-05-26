«Зачем она так говорит? Полное неуважение». Экс-тренер «Зенита» ответил на слова Салиховой

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова Заремы Салиховой. Ранее спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что увольнение уборщицы московского клуба собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».

«Меня удивляют слова Заремы Салиховой. Зачем вообще жена Федуна так говорит? Это полное неуважение к заслуженному чемпионству «Зенита». Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт. Это настоящая провокация. С другой стороны, «Зенит» — самый главный соперник для «Спартака». Можно ожидать такие нападки.



Не стоит обращать внимания на слова Салиховой. Если она когда-нибудь и захочет извиниться, то никому её извинения не нужны. Пусть в следующий раз думает, прежде чем говорить такой бред», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.