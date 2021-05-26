«Спартак» близок к покупке защитника «Фейеноорда» за € 15 млн

Московский «Спартак» хочет купить центрального защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси, сообщает Tuttomeratoweb.

Красно-белые близки к покупке аргентинского игрока за € 15 млн. 24-летним футболистом также интересуются «Милан» и «Наполи».

Сенеси перешёл в «Фейеноорд» из «Сан-Лоренцо» в 2019 году за € 7 млн. Аргентинский защитник провёл за нидерландский клуб 66 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Сенеси действует до 2023 года.

Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов вышел чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».